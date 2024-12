Quattro anni di reclusione a Iervolino: il presidente della Salernitana condannato per corruzione

Nella giornata di oggi il gup di Napoli Enrico Campoli ha condannato per corruzione l'imprenditore Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana e già patron dell'università Pegaso, al termine del processo in abbreviato sulla corruzione di alti dirigenti del Ministero del Lavoro - si legge sull’Ansa.

I dettagli della condanna

A Iervolino sono stati inflitti quattro anni di reclusione, nonché il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 4 anni. A seguire riportiamo la nota pubblicata dal club campano in merito alla condanna del proprio patron:

“Questa vicenda non influenzerà la Salernitana”

“In relazione alle odierne notizie di cronaca giudiziaria che riguardano il proprietario Danilo Iervolino, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che la vicenda non è riferita in alcun modo al club e non influenzerà minimamente la normale prosecuzione delle proprie attività sia sotto il profilo finanziario, sia dal punto di vista manageriale, grazie alle autorevoli e competenti figure di riferimento in ogni ambito. Sicura che al più presto il patron Danilo Iervolino dimostrerà nelle sedi opportune la totale estraneità ai fatti contestatigli, tutta la famiglia dell’U.S. Salernitana 1919 ribadisce di essere al suo fianco in misura compatta, certa di un rapido e felice chiarimento della questione”.