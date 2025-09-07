Richardson, Sabiri e Infantino: tre casi, tre situazioni diverse. Ma il mercato non è del tutto chiuso

In Arabia Saudita la chiusura del mercato arriva l’11 settembre, e anche in Turchia, Grecia e Russia le trattative saranno possibili fino al giorno seguente. La Fiorentina ha ancora qualche esubero in roda, ma d'altro canto il silenzio registrato in termini di interessamenti anticipa permanenze pressoché forzate, riporta il Corriere Fiorentino questa mattina.

Tre centrocampisti rimasti “appiedati”

Fra queste c'è quella di Amir Richardson, vicino al Verona nelle ultime ore del mercato italiano ma senza che se ne facesse di niente. Poi abbiamo sempre Sabiri, tuttora nel gruppo di Pioli, per non parlare di Gino Infantino.

E l'argentino rischia un anno di tribune

Tre situazioni diverse. Richardson è comunque stimato in società e dal tecnico e proverà a scalare le gerarchie rimandando a gennaio altre valutazioni. Pioli potrebbe aver bisogno dell'ex Reims nelle rotazioni tra campionato e coppa. Un po’ meno di Sabiri ma sicuramente quasi per niente di Infantino, che rischia di restare a Firenze solo per allenarsi.