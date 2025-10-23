Seidl: "Ho ripensato diverse volte alla nostra vittoria con la Fiorentina. Affrontare avversari importanti dà grandi motivazioni"

Il 24 agosto 2023, quando la Fiorentina ha affrontato il Rapid Vienna per il preliminare di Conference League, Matthias Seidl era in campo. Ora è diventato capitano della squadra austriaca che ritrova i viola sulla propria strada.

“Ho ripensato a quella partita…”

“Ho ripensato diverse volte a quella partita - ha detto Seidl in un'intervista che è stata pubblicata sul giornale dello stadio del Rapid - ma non riuscivo a ricordare il giorno esatto in cui abbiamo vinto in casa contro la Fiorentina. L'attenzione si è concentrata su questa partita dall'inizio della settimana, e da quel momento in poi ci si concentra anche più intensamente sull'avversario. Guardo sempre partita per partita”.

“Abbiamo grandi motivazioni”

Poi ha aggiunto: “Sapere di poter competere con club internazionali così rinomati ti dà ulteriore motivazione. Ma sappiamo anche che dobbiamo dare il massimo in campo, e ultimamente non ci siamo riusciti. Non basta parlare dell'alta qualità della squadra; dobbiamo dimostrarla in campo come collettivo. Ognuno di noi è necessario”.

“Percepiti come sfavoriti, ma…”

Infine: “Che siamo percepiti come sfavoriti o meno non mi interessa personalmente. La partita inizia 0-0, quindi entrambe le squadre hanno le stesse possibilità. Sappiamo che oggi tutti dovranno dare il massimo per fare punti. Le serate di coppa sono qualcosa di molto speciale, dobbiamo fare la nostra parte”.