Una bella notizia per l'ex Fiorentina Ilicic: dopo le difficoltà ritorna tra i pre-convocati della Slovenia per Euro2024

Una bella notizia per l'ex Fiorentina Josip Ilicic: il CT della Slovenia lo ha nuovamente convocato con la nazionale per i prossimi impegni in vista di Euro2024. Una lista che vale infatti anche come pre-convocazioni per il torneo continentale che si svolgerà in estate.

Lo sloveno, dopo l'addio all'Atalanta, si è messo in mostra con la maglia del Maribor, segnando 8 gol e siglando 11 assist in 31 partita stagionali.