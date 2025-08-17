Corriere Fiorentino: fra campo e mercato, Pioli studia il piano d'attacco

Il Corriere Fiorentino, uscito in edicola questa mattina, tratta di un argomento che sta passando in secondo piano in questi giorni ma che potrebbe cambiare volto alla compagine viola. Ovvero della possibile partenza di Pablo Marì, difensore arrivato a Firenze appena sei mesi fa, voluto fortemente dall'ex allenatore, e ora disposto a salutare poiché sta trovando poco spazio con Pioli.

Non solo lo spagnolo in uscita

Sempre l'edizione locale del quotidiano mette sullo stesso piatto anche Amir Richardson, impiegato pochissimo nel corso della passata stagione. Il marocchino, ai margini del progetto viola, potrebbe dunque partire.

Al lavoro per fare gol

Pioli studia il piano di attacco. Il tecnico viola è lavoro sulla mentalità offensiva, prosegue il Corriere Fiorentino, che spiega come difesa alta, pressione ultra offensiva e aggressione in avanti per recuperare il pallone più vicino possibile all’area avversaria siano le carte in regola per la nuova organizzazione tattica.