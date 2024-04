Dalle Mura evita al 94' la sconfitta della Ternana che resta in una situazione critica in classifica. La gara dei Viola in prestito in Umbria

Altro risultato negativo, deludente, per la Ternana della colonia della Fiorentina, che questo pomeriggio non è andata oltre il pari con il Modena. Uno 0-0 maturato alla fine dei novanta più recupero in Umbria, che ha visto però un'ottima prova del difensore centrale Lorenzo Lucchesi e un ingresso molto positivo di Lorenzo Amatucci, soprattutto in veste di schermo davanti alla difesa.

Dalle Mura protagonista in positivo

Un po’ a corrente alternata, invece, Filippo Distefano, comunque intraprendente nelle sue giocate. Christian Dalle Mura, entrato a fine primo tempo, ha disputato una discreta gara, salvando inoltre una rete a porta vuota al 94’ in maniera veramente miracolosa sul tiro del modenese Abiuso.

Critica la situazione delle Fere

Con questo zero a zero, la Ternana resta al diciassettesimo posto, in piena zona playout e a soli due punti sopra la FeralpiSalò che occupa la penultima piazza. Un piazzamento complesso e preoccupante per la squadra di Breda.