Inzaghi pensa alle ultime mosse per la sua Salernitana sfidare la Fiorentina al Franchi questo pomeriggio alle 15:00. Qualche dubbio per l'allenatore dei campani, che in difesa è incerto sull'utilizzo tra uno tra Daniliuc e Bradaric. Confermato l'assetto offensivo con Kastanos e Candreva a supporto dell'unica punta Ikwuemesi, con Dia che partirà dalla panchina.

La probabile formazione della Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Pirola, Fazio, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi.