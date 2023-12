Mourinho: "Non mi piace pareggiare contro la Fiorentina, ma domenica siamo stati eroici. Anche senza Dybala..."

In vista della partita di stasera contro lo Sheriff in Europa League, l'allenatore della Roma José Mourinho è tornato a parlare ai canali ufficiali giallorossi anche del pareggio contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Contro la Fiorentina non abbiamo preso i 2 in più punti che prendiamo quando vinciamo, però è stato un punto eroico. Abbiamo avuto tutti la stessa sensazione.

Anche senza Dybala abbiamo avuto due grandissime opportunità per fare il 2-0, dopo in 10 e poi in 9 era impossibile. Come lo abbiamo fatto? Col lavoro dei giocatori e ovviamente i tifosi sempre dietro la squadra. Pareggiare con la Fiorentina non piace, non era il risultato che volevamo, però in quelle circostanze lì è stato positivo".