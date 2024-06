Zaniolo è tornato in Italia, la voglia di Serie A è tanta. E la Fiorentina resta in pole position

Nicolò Zaniolo - ormai non è più un mistero - sogna il ritorno nel massimo campionato italiano dopo un anno e mezzo fra Inghilterra e Turchia.

Zaniolo è già tornato in Italia…

La nostalgia del Bel Paese è tanta, scrive TMW, anche in ottica Nazionale, nella quale non è riuscito ad entrare agli Europei a causa di un infortunio. Nella giornata di ieri Zaniolo è stato visto sugli spalti dello Stadio dei Marmi di Carrara per il ritorno della finale playoff di Serie C fra Carrarese e il Vicenza. Bocca cucita e zero dichiarazioni per il calciatore ma la speranza è di tornare a calcare i prati italiani.

La Fiorentina è in pole position, ma anche dalla Spagna scaldano i motori

Potrebbero essere due le società interessate a Zaniolo. In primis c’è la Fiorentina, pronta a rinnovare la squadra per il nuovo mister Palladino. L’altra è l’Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League, con un Gasperini pronto a rivitalizzare il fantasista. Sullo sfondo resta l’ipotesi Spagna con il Villarreal molto interessato.