Ahi, ahi, ahi ancora guai per Kean che si ferma un'altra volta

Un problema alla tibia che è tornato a farsi sentire e che lo ha costretto a farsi sostituire a metà del secondo tempo della partita persa dalla Fiorentina a Udine.

Bandiera bianca

Così il centravanti viola, Moise Kean, è nuovamente costretto ad alzare bandiera bianca saltando il Parma prima in campionato e l'andata di Conference League con il Rakow. Tutto questo per provare ad esserci contro la Cremonese, lunedì 16 marzo. La notizia la riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Dentro Piccoli per il momento

Per ora il problema è soprattutto di Paolo Vanoli che da oggi inserirà Roberto Piccoli in tutte le prove di formazione verso il Parma. Più avanti, in caso di mancata ripresa, potrebbe diventare anche di Gennaro Gattuso e dell'Italia perché si sta avvicinando anche l'appuntamento con il play off per i Mondiali. Ma questo è un altro capitolo che ci interessa poco.