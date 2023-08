Rottura totale tra Gnonto e il Leeds, ma non si può (ancora) parlare di mercato. La situazione

L'interesse della Fiorentina è ricordo lontano, infatti non si può ancora parlare di mercato. Ma il gioiellino della Nazionale italiana Wilfried Gnonto rompe con il suo attuale club, il Leeds United retrocesso in Championship. Una situazione molto complicata, che blocca il classe 2003 in Inghilterra.

Corriere.it evidenzia le motivazioni che hanno portato alla totale rottura. Gnonto ha più volte esplicitato la volontà di essere ceduto, ma il Leeds non ne ha mai voluto sapere. Il calciatore, dunque, ha comunicato di non voler fare più parte del progetto: ha infatti trascorso la prima giornata di campionato in tribuna. La società non vuole in alcun modo scendere a compromessi.