Il Napoli scalda i motori verso la Fiorentina: dopo una doppia seduta, in programma un test con una squadra di Serie B

In vista di Fiorentina-Napoli, gara in programma sabato prossimo alle ore 19, la squadra di Antonio Conte prosegue la preparazione. Gli azzurri sono a punteggio pieno e intendono ripetersi anche al ‘Franchi’; nonostante i tanti giocatori partiti per gli impegni con le rispettive nazionali, non mancano gli impegni a Castel Volturno.

“SSC Napoli Training Center- Gli azzurri oggi hanno svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnico-tattica. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato un lavoro di forza in palestra e successivamente in campo”, così il comunicato del club partenopeo in merito alla giornata di ieri. E oggi, nella preparazione verso la Fiorentina, è previsto un allenamento congiunto tra Napoli e Avellino, come riportato dal Corriere dello Sport.