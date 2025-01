Pesante crollo del Nottingham Forest del Milenkovic. L'ex difensore viola imperfetto su almeno tre reti avversarie

Crolla clamorosamente il Nottingham Forest di Milenkovic, travolto 5-0 dal Bournemouth. La sfida tra le due sorprese del campionato inglese va quindi alle Cherries: giornata da dimenticare per il centrale serbo ex Fiorentina, che ha colpe su 3 dei 5 gol segnati dai padroni di casa: sul primo rincula troppo, lasciando spazio a Kluivert (ex Roma) di trovare l'1-0, mentre sugli altri due viene superato in velocità con troppa facilità.

Nulla di compromesso comunque per il Forest, che si trova comunque al terzo posto ma che perde la posizione di seconda miglior difesa del campionato e potrà proseguire la propria eccellente stagione.