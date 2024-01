Da Luciano Rodriguez a Largie Ramazani: in attesa di Ruben Vargas si valuta il piano B per trovare il nuovo esterno d'attacco viola

Per un esterno come Josip Brekalo che va, ce ne vuole un altro da annettere in rosa. Per Ruben Vargas alla Fiorentina va trovato ancora l'accordo definitivo, che potrebbe però essere sancito domani. Ma la conclusione del mercato si avvicina e gli uomini di mercato di Commisso si troverebbero obbligati a mettere mano al piano B in tempi brevissimi.

La lista con gli altri nomi

Il Corriere dello Sport stila una lista di quelli che possono essere i nomi alternativi all'esterno svizzero se la trattativa non dovesse poi andare a concretizzarsi. Nel piano B ci sono Luciano Rodriguez del Liverpool Fc di Montevideo, Everton del Flamengo, e Largie Ramazani dell’Almeria, tutti giocatori rientrati nel radar viola. Potrebbe anche esserci anche un obiettivo differente da ognuno di questi, un profilo mai uscito e che internamente alla società viola ha preso forza, tenuto lì in attesa di vedere come va a finire con l’Augsburg.

Di sicuro, Ruben Vargas o un altro; domani però tutto dovrebbe essere più chiaro, e finalmente il tecnico viola Vincenzo Italiano potrà avere il nome nuovo per l’attacco.