Corriere dello Sport-Stadio: Il maxi turnover della Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio titolo sul match di stasera: "La grande bellezza". Sottotitolo: "Fiorentina, un esame per la zona Champions". Sommario: "Italiano ritrova Jack e conferma Beltran. Novità in difesa: Parisi sulla fascia destra. Il tecnico carica il gruppo: "La Lazio è forte ma noi vogliamo cancellare il ko con l'Empoli".

A pagina 15 leggiamo: “Viola e Italiano salto oltre i tabù”. Sottotitolo: “L’allenatore nel suo ciclo a Firenze non ha mai vinto contro Sarri e i biancocelesti: ”Ce la giocheremo".

A pagina 17 in taglio alto: “Fiorentina Nico e Jack come nuovi”. Sottotitolo: “Italiano punterà sia su Gonzalez che su Bonaventura, gli uomini a più alto rendimento del gruppo”. Infine c'è: “Viola, un maxi turnover”. Ovvero: “Sei o sette rotazioni. Sostituire Kayode: ipotesi Comuzzo”.