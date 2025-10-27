DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: lo psicodramma rischiato e l'Inter che si avvicina per la Fiorentina

Questa sera torna in onda - eccezionalmente di mercoledì - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà del pareggio con il Bologna, arrivato in extremis e sotto di due reti. Ci sarà spazio anche per fare i punto sul prossimo impegno: il turno infrasettimanale contro l'Inter.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Fabio Ciatti, Direttore Area Tecnica dello Scandicci, Tommaso Ghinassi, ex Calciatore e DS del San Donato Tavarnelle e Simone Baroncelli, Allenatore ora fermo ex Reggiana. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl