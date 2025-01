In vista di Fiorentina-Napoli di domani, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non deve temere niente e nessuno, per mentalità. E poi ce lo dicono anche i numeri, è la squadra che ha ottenuto più punti con le cosiddette grandi. Il Napoli non mi fa paura e non credo che spaventi neanche Palladino. Sicuramente affronterà una squadra fortissima, Conte è uno dei migliori tecnici in circolazione. Non si discute. Ma la Viola ha tanta roba da mettere in campo, c’è qualità. Credo che sarà un incontro alla pari”.

“Conte a Firenze per vincere, ma dovrà fare la partita. E può subire certe situazioni”

Sul Napoli: “In alcune gare ha dato la sensazione di accontentarsi del pareggio e contro alcune big può starci, perché sono punti che irrobustiscono. Ma conoscendo la mentalità di Conte, verrà a Firenze per vincere. Dovrà stare attento alle ripartenze viola, spesso sono state pericolose e gli azzurri subiscono queste situazioni. Saranno un po’ costretti a fare la partita”.

“Centrocampo ottimo tecnicamente, mancano centimetri e muscoli ma il club lo sa”

Sul centrocampo: “Ci sono giocatori bravi tecnicamente, ma hanno tutti lo stesso passo. A confronto, il Napoli ha tre giocatori diversi ed è lì che Palladino dovrà provare a non andare in inferiorità numerica. Ma l’ambiente Fiorentina lo sa, talmente bene che la società sta già provvedendo ad aggiungere centimetri e muscoli”.

“Gudmundsson? Problema soltanto fisico. Vi spiego”

Su Gudmundsson: “L'anno scorso al Genoa, nei 90 minuti, lasciava sempre il segno. Con qualità o con quantità, ma aveva le armi per colpire sempre. Solo che in viola non ho mai visto questo tipo di giocatore, neanche quando ha fatto gol. Però ha saltato la preparazione, poi ha avuto la testa al processo, poi si è rifermato contro il Lecce… In questa situazione è da recuperare interamente. Secondo me è un problema soltanto fisico”.