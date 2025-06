Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato al TGR Toscana della squadra viola e delle possibili mosse di mercato:

"I giocatori che non sono stati riscattati appartenevano alla gestione Palladino. Adesso con Pioli cambia tutto. Servono giocatori diversi, più aggressivi, con più gamba. E' giusto che vadano via. Poi ci sono i rientri dai prestiti che saranno valutati da Pioli in vista della prossima stagione. Kean? Sappiamo delle offerte degli arabi, dell'interessamento del Manchester United, ma si coltiva anche la speranza di una possibile permanenza a Firenze".