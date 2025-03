Collovati: "Farebbero fatica anche Kean e Fagioli in questa Juventus. Non c'è un giocatore bianconero che stia facendo bene"

L'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato di due giocatori della Fiorentina, Nicolò Fagioli e Moise Kean, entrambi ex Juventus. In prospettiva della squadra bianconera, al portale News.superscommesse.it, ha detto: “In questa Juve qui, farebbero fatica anche Kean e Fagioli. Non c'è un giocatore dei venticinque della rosa bianconera che stia facendo bene”.

“La Juventus non ha nessunissima identità”

E aggiunge: “I rapporti con la società e soprattutto con l'allenatore non funzionano per niente, lo dimostra il fatto di aver fatto entrare nella storia squadre come PSV ed Empoli. Non esiste qualcosa che funzioni, nello spogliatoio. E non c'è nessunissima identità di gioco”.