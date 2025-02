UFFICIALE: Messa in pausa l'avventura di Valentini alla Fiorentina. Il difensore argentino va "a farsi le ossa" in Serie A

Adesso è ufficiale: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il difensore della Fiorentina passa ai gialloblù in prestito fino a fine stagione, dopo essere arrivato a Firenze appena qualche settimana fa.

La decisione della cessione è propedeutica a far ambientare il giocatore al campionato italiano in questa seconda parte di stagione in una società che può garantirgli più spazio in campo. Questo quanto si legge nel comunicato del Verona:

“Verona - Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30/06/2025 - da ACF Fiorentina le prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Valentini"