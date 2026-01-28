​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Dinastia Commisso

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Tanto spazio alla Fiorentina stamani sul Corriere dello Sport-Stadio e in particolare sul match di Coppa Italia giocato ieri. 

Pagina 22 e 23

Sulla gara di Coppa: “Solo un morso di Fiorentina”. Sottotitolo: “Piccoli illude Vanoli, poi l’infortunio Sergi Roberto apre il ribaltone Como”. 

Pagina 25

Qui leggiamo: “Dinastia Commisso”. Sottotitolo: “Joseph diventa il presidente ”È un onore". Di spalla sul mercato: “Idea Magassa a centrocampo Mangala resiste E spunta Disasi”. In taglio basso le dichiarazioni: “Vanoli: Manca la cattiveria per fare il salto”. 

Seguici su Google News
💬 Commenti