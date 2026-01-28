Corriere dello Sport-Stadio: Dinastia Commisso
Tanto spazio alla Fiorentina stamani sul Corriere dello Sport-Stadio e in particolare sul match di Coppa Italia giocato ieri.
Pagina 22 e 23
Sulla gara di Coppa: “Solo un morso di Fiorentina”. Sottotitolo: “Piccoli illude Vanoli, poi l’infortunio Sergi Roberto apre il ribaltone Como”.
Pagina 25
Qui leggiamo: “Dinastia Commisso”. Sottotitolo: “Joseph diventa il presidente ”È un onore". Di spalla sul mercato: “Idea Magassa a centrocampo Mangala resiste E spunta Disasi”. In taglio basso le dichiarazioni: “Vanoli: Manca la cattiveria per fare il salto”.
💬 Commenti