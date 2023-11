Il consigliere regionale PD Andrea Vannucci ha risposto alle dichiarazioni di oggi pomeriggio di Giovanni Galli, visibilmente allibito dopo le decisioni sul nuovo ‘Franchi’: “La polemica sollevata dagli esponenti del Carroccio a poche ore dall’approvazione del progetto di restyling dell’Artemio Franchi è surreale. Siamo di fronte all’unico progetto su uno stadio arrivato in Italia a questo livello di procedura e il collega in Consiglio regionale, Giovanni Galli, trova il modo di strumentalizzare la partita”.

E aggiunge: “È abbastanza curioso invocare il commissario da parte di esponenti di forze politiche che sono al Governo del Paese: un Governo che - va ricordato - non è riuscito neanche a difendere in Europa un progetto vincitore di un bando ministeriale. Un piano di riqualificazione destinato a un’importante area della città di Firenze, atteso dai suoi abitanti e per il quale è stato portato avanti un lavoro senza precedenti”.

E infine: “Anziché invocare il commissario sarebbe meglio che Galli si preoccupasse di parlare con i suoi referenti nazionali affinché siano restituiti quei 55 milioni che mancano alla nostra città. Un amministratore e un rappresentante delle istituzioni dovrebbe muoversi soltanto con questi obiettivi in testa. Questo vorrebbe dire Voler bene allo sport e a Firenze. Risparmiamoci queste polemiche pretestuose e velleitarie e procediamo spediti verso la realizzazione del nuovo Franchi".