Sul proprio canale YouTube il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato la schiacciante vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, soffermandosi su alcune tematiche della gara e alcuni singoli.

‘Vittoria anche troppo ampia nel risultato’

“L’Inter è la squadra più forte del campionato e si giocherà lo scudetto con il Napoli. La vittoria con la Fiorentina è anche troppo ampia nel risultato finale, dopo una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, prima che l’Inter prendesse il sopravvento. Senza le tre reti dell’Inter, oltretutto, ci sarebbero state polemiche per il VAR, vedi episodio della ‘cravatta’ di Comuzzo su Esposito”.

‘Bisseck ha fatto bene su Kean, e Sucic…’

“Se Sucic gioca sempre come contro la Fiorentina e nobilita la prestazione con un gol alla ‘Zidane’, l’Inter può far fronte anche all’assenza di un elemento importate come Mkhitaryan. Bisseck con avversari di grande movimento come Kean è migliore di Acerbi e de Vrij ed ha fatto veramente bella figura”.