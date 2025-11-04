Poesio: "Se a Firenze passa il messaggio di Pioli traditore si commette l'ennesimo errore"

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha commentato su Radio Bruno la scelta di Stefano Pioli di non dimettersi, ma di chiedere una buonuscita alla Fiorentina. Un accordo poi non trovato, con la società che ha esonerato l'allenatore.

Le parole del giornalista

“Con l'esonero la società viola ha voluto arrestare questa carovana impazzita che stava andando veloce verso un dirupo. Ora prendono tempo per scegliere il profilo migliore. Non credo che si potesse fare diversamente con Pioli. Ora la Fiorentina di Commisso deve essere resettata”.

E su Pioli

“Pioli, come gli allenator, è un professionisti che prende bei soldi. Non per questo i soldi non devono essere rispettati. Pioli ha fatto il suo non dimettendosi. Ha sbagliato tutto, ma farlo diventare un traditore oppure il peggiore uomo della storia non è giusto. Se davvero a Firenze passa questo messaggio, si commetterà l'ennesimo errore”.