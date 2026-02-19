FOTO - La leggenda delle arti marziali si gode le bellezze di Firenze

Una vera e propria leggenda delle arti marziali miste è stata protagonista di una visita speciale a Firenze. Si tratta di Khabib Nurmagomedov, 37 anni, icona mondiale delle Mma ed ex campione imbattuto della Ultimate Fighting Championship (Ufc). Khabib Nurmagomedov è ampiamente considerato uno dei più grandi atleti nella storia di questo sport. È stato campione del mondo dei pesi leggeri Ufc dal 2018 fino al suo ritiro nel 2020. Con 29 vittorie e nessuna sconfitta detiene il record di imbattibilità per un lottatore di MMA.

Le foto al Piazzale e al Duomo

Il campione daghestano è arrivato in città in treno, facendo tappa alla stazione di Santa Maria Novella. Nei giorni trascorsi nel capoluogo toscano ha condiviso sui social diversi scatti e video, documentando la sua tappa in Italia insieme a Zubajra Tuchugov, anche lui lottatore di Mma e suo storico compagno di team.

Le foto al Piazzale e al Duomo

Tra le immagini pubblicate su Instagram spicca una foto al Piazzale Michelangelo. Poi passeggiate nel cuore del centro storico, tra le meraviglie della città e le vie dello shopping. Immancabili le foto di rito davanti al Duomo e in piazza Santa Maria Novella. L’ex campione ha anche pranzato in un ristorante pakistano nella zona di Ponte Vecchio.

Khabib a Piazzale Michelangelo - FOTO