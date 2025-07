Anche il Bari è interessato a un giovane difensore della Fiorentina

Come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport, in casa Bari si riflette sul calciomercato per la difesa. La società pugliese vorrebbe riavere con sé Nosa Obaretin, difensore centrale tornato al Napoli dopo il prestito ai Galletti.

In alternativa, al club biancorosso interessa anche Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 della Fiorentina che lo scorso anno ha giocato con la Reggiana. Il giocatore piace anche al Palermo in Serie B.