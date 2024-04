Salernitana a pezzi, la Serie B è sempre più vicina. E contro la Fiorentina possono esserci assenze pesanti

La Fiorentina si prepara ad affrontare una delle settimane più fitte dell’intera stagione. Domani la gara contro il Genoa, poi giovedì il ritorno dei quarti di Conference League contro il Viktoria Plzen e infine la trasferta a Salerno, domenica alle 18. La Viola visiterà una Salernitana già a pezzi, a maggior ragione dopo il pesante k.o. all’Olimpico. La Serie B è sempre più vicina e le condizioni della squadra non aiutano.

Problemi verso la Fiorentina

A partire da martedì la Salernitana preparerà la gara contro la Fiorentina, non senza controindicazioni. Come raccolto da Salernitananews.it, Colantuono deve fare i conti con il problema al ginocchio di Maggiore e con la botta presa da Jerome Boateng; entrambi sono a forte rischio. Lo stesso Fazio è in forse. Mancherà sicuramente Lassana Coulibaly, che era diffidato ed è stato ammonito a Roma.