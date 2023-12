“Più passa il tempo e maggiore appare l’incertezza su dove realmente giocherà la Fiorentina nella prossima stagione, visto che la soluzione Empoli è impraticabile (il sindaco Barnini è stato chiaro) e per quanto riguarda l’impianto Padovani, vi sono delle tempistiche di realizzazione tuttora fumose”. Questo è quello che afferma il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli.

“A rimetterci saranno i tifosi della Fiorentina”

“Ci pare, dunque - prosegue Galli - che la questione sia stata affrontata, e continui ad esserlo, in maniera poco oculata ed a rimetterci, alla fine, saranno i tifosi viola che potrebbero essere costretti a trasferte fuori Regione per seguire la propria squadra. Una situazione imbarazzante, creata dall’attuale amministrazione e che lascerà una pesante eredità, dunque, a chi subentrerà a Nardella".

“L'unico che non si accorge del caos è Nardella”

E infine: “L’unico che pare non accorgersi del caos intorno al tema Franchi, è proprio il Primo cittadino, che, non sappiamo se per smodato ottimismo, o per palese incompetenza, si esalta per il bando di gara, dimenticando colpevolmente le fondamentali e tuttora irrisolte fasi intermedie".