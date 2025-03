Il Monza fa tremare l'Inter, poi i nerazzurri rimontano, vincono e mettono pressione al Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata a San Siro Inter-Monza. Partita inaspettatamente accesa, tra la prima e l'ultima della classifica di Serie A, con i brianzoli anche in vantaggio di due gol. Ad aprire le danze Birindelli per gli ospiti, poi il raddoppio di Keità Balde. Arnautovic accorcia le distanze nel recupero del primo tempo.

Nella ripresa il pareggio per i padroni di casa lo trova Calhanoglu, con l'Inter che poi passa in vantaggio con uno sfortunato autogol di Kyriakopulos. Thuram sfiora il poker, ma prende la traversa. Finisce 3-2 per l'Inter, che sale a +4 sul Napoli che domani gioca contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45, Milan 44, Roma 43, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.