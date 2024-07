Domilson Dodo, terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dal ritiro viola in Inghilterra: “Mi sto trovando bene con il nuovo modulo di gioco del mister. I suoi allenamenti sono faticosi, ma la squadra è abituata a questi livelli. Mi piace molto il suo calcio e anche il fatto che mi faccia giocare più vicino alla porta avversaria”.

“Giocherò di più in attacco”

"Nella difesa a quattro, io dovevo stare sempre in difesa, mentre ora posso salire con più libertà sperando di arrivare a qualche gol e assist. Posso servire otto assist a Kean, sicuramente gli giocherò molto vicino dentro al campo".

Il confronto fra i suoi vecchi allenatori

“Palladino mi ha detto che gli piace il mio modo di giocare, ma mi ha anche chiesto di stare più in attacco. Con De Zerbi ero stato solo sei mesi, ma prima con Fonseca si giocava con terzini più aperti, come Dani Alves per intendersi. Italiano, invece, mi ha fatto giocare più dentro al campo”.