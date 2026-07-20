Gosens: "La Fiorentina mi ha escluso dalla rosa in modo sgradevole. La trattativa è stata un'altalena di emozioni"

Robin Gosens si è presentato alla stampa tedesca dopo il suo ritorno allo Schalke 04. Il terzino ex Fiorentina ha parlato anche della sua avventura in viola e di un addio amaro ai colori gigliati.

Sulla trattativa con la Fiorentina

“A volte eravamo lontanissimi, poi tornavamo di nuovo vicinissimi. È stata un'altalena di emozioni. Alla fine è successo che la Fiorentina mi ha escluso dalla rosa, in un modo che trovo piuttosto sgradevole, e quello è stato il segnale che l'operazione poteva andare in porto, sia sotto il profilo sportivo che finanziario”.

Sul futuro

"Sono molto orgoglioso, incredibilmente felice. Per me si chiude un cerchio. La mia vita da calciatore è iniziata grazie allo Schalke, è stato lo Schalke a farmi sognare di diventare un calciatore. Il fatto che questo capitolo si chiuda è qualcosa di immensamente grande. Per questo è un caos di emozioni, ma tutte positive".