Gosens arriva a Gelsenkirchen e non perde tempo, ecco la chiamata a Dzeko: "Io sono già qui... e tu?"

Lo Schalke 04 ha accolto diversi esuberi della Fiorentina in questi ultimi mesi, a partire da gennaio quando Edin Dzeko sposò la causa dopo una prima parte di stagione drammatica a Firenze. Il contratto del bosniaco è scaduto a fine stagione, dopo la promozione in Bundesliga dei suoi, ma la storia potrebbe continuare.

Gosens terzino e quasi Ds

A spingerlo nuovamente verso lo Schalke è proprio il neo arrivato Robin Gosens che ha detto a Sky Sport De di sperar proprio nell'esito positivo della trattativa: “Mi farebbe davvero piacere accoglierlo qui. È una persona straordinaria e un calciatore di altissimo livello. Edin è diventato un grande amico. Ieri gli ho mandato una foto del nostro spogliatoio scrivendogli: 'Io sono già qui... e tu?'. Personalmente spero davvero che questa operazione possa andare in porto". I due si sono conosciuti proprio a Firenze.