Sciarpe viola, fiori di altre tifoserie: Un mausoleo per Bongiorni nella piazza del dolore

Sono giorni di dolore per Massa e soprattutto per la famiglia Bongiorni, quelli immediatamente successivi alla morte di Giacomo, brutalmente pestato davanti agli occhi della compagna e del figlio undicenne, solamente per aver ripreso un gruppo di balordi impegnato in atti vandalici.

Memoriale spontaneo

E nella piazza dove tutto è accaduto qualche giorno fa, è nato una sorta di memoriale spontaneo, un mausoleo creato dalla gente. Fiori, piante, piccoli oggetti, candele, ma anche sciarpe della Fiorentina, squadra per la quale faceva il tifo Bongiorni e una corona deposta dai tifosi della Carrarese.

Le lettere

E poi le lettere, tante lettere, dalle quali si evince la vicinanza della popolazione locale e lo sgomento e l'incredulità per l'accaduto.