"Non credo che la Fiorentina possa arrivare fra le prime quattro. Commisso? Una sicurezza, fa le cose in maniera egregia"

L'ex centrocampista Tomas Locatelli, presente all'evento delle Olimpiadi del Cuore al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, ha parlato a Tuttomercatoweb, iniziando dalle sensazioni personali dopo la prima giornata di Serie A, fra cui anche la Fiorentina:

“Possono fare bene, perché intanto è rimasto lo stesso allenatore. Sono sicuro che avranno possibilità, magari non entrando tra le prime quattro ma potrebbero rompere le scatole a diverse squadre”.

Poi ancora: "Hanno vinto a Genova all'esordio su un campo non facile. Auguro loro di ripetere la stagione passata, essendo un tifoso delle italiane spero sempre che vadano avanti in campo europeo. E la Fiorentina lo merita, ha un presidente che è una sicurezza e fa le cose in maniera egregia".