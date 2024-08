Gonzalez e un futuro da scrivere: Commisso alza l'asticella. Distanza Juventus e disponibilità Atalanta

Il futuro di Nicolas Gonzalez ancora non è stato scritto. L'ultima novità per l'argentino, che si legge da più parti stamani, è che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vorrebbe 40 milioni per cederlo.

Juventus lontana

La Juventus ha un accordo con il giocatore ma è lontana ancora da questa cifra richiesta dal club viola, mentre l'Atalanta è ritornata fortemente in corsa per l'ex Stoccarda in quanto alle prese con un nuovo problema rappresentato da Adebola Lookman.

Atalanta con disponibilità

L'eroe della finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ha infatti richiesto alla società nerazzurra di andarsene al PSG dove l'aspetta un contratto più munifico e i nerazzurri, in procinto di incassare sia per lo stesso Lookman che per Teun Koopmeiners avrebbero disponibilità finanziaria per poter mettere a segno il colpo Gonzalez.