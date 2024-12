"La Fiorentina non va sottovalutata, anche se fa tanti errori. La Juventus deve necessariamente vincere"

Si avvicina Juventus-Fiorentina, big match in programma domenica. Ne ha parlato anche l'opinionista Stefano Impallomeni, a Tuttomercatoweb.com: “Sarà una bella partita, perché contiene tanti duelli al suo interno. Sinceramente mi aspetto qualcosa in più dalla Juventus, anche se il pronostico è generalmente incerto”.

“Fiorentina fatica dal basso, ma non va sottovalutata. La Juve…”

Sulla Fiorentina: “Si fanno sentire le due sconfitte in campionato. Resta una squadra tosta, vietato sottovalutarla, ma va anche detto che fa tanti errori e fatica nel costruire dal basso. Juventus? Deve vincere per forza, me lo aspetto in casa ma sarà tutt'altro che facile”.