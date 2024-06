Vi ricordate il sogno Deulofeu? Lo spagnolo lascia addirittura l'Udinese per curarsi... prima di tornare in Friuli

E' ormai un anno e mezzo che Gerard Deulofeu non vede il campo ma di fatto lo spagnolo manca dall'attività dalla pausa per i Mondiali in Qatar. Tra gli esterni ideali da regalare a Italiano c'è stato anche lui in lista ma i problemi fisici l'hanno poi messo da parte. Nella stagione 2023/24 zero minuti e ora addirittura l'annuncio, di comune accordo con l'Udinese, di lasciare momentaneamente il club per poter completare il proprio recupero:

“Desidero informarvi anticipatamente che non farò parte della rosa dell’Udinese Calcio all’inizio della stagione 2024/2025. È una decisione consensuale che abbiamo preso insieme alla società per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile. Insieme abbiamo deciso che, quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra”.