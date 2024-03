La Nazione: Una supercoppia per la Fiorentina

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Beltran-Barak è nata la B2.0".

Pagina 4

Apertura per: "La ripresa dopo le Nazionali Gol e assist, una sosta d'oro Beltran-Barak coppia super Ma Nico fa ancora fatica". Sottotitolo: "Il ceco e l'argentino in gran forma. Gonzalez: la rete mancata diventa virale".

Pagina 5

Doppia intervista: "I due sfegatati della partita "Vinciamo noi. No, sabato no" Monti-Crudeli, tifo contagioso". E infine: "Milenkovic in gruppo In serata altri tre rientri".