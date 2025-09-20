Tanta Fiorentina nella sfida tra Monza e Samp: la decide Barak, ma in negativo. In campo anche Lucchesi e Colpani
Scontro tra ex viola in Serie B: il Monza di Lucchesi (e Colpani) ha battuto in casa la Sampdoria di Barak, col ceco che si è reso protagonista in negativo della partita dei suoi.
Barak, che disastro
Allo U-Power Stadium il pallone del vantaggio arriva proprio sui piedi di Barak, che al 29simo ha l'occasione dagli 11 metri per sbloccare il risultato in favore dei suoi: niente da fare, Thiam ipnotizza l'ex Fiorentina e salva il risultato. Appena due minuti dopo la Samp rimane anche in 10 per l'espulsione di Cherubini.
Si rivede anche Colpani
Nel secondo tempo bastano 10 minuti per ristabilire la parità numerica, con l'espulsione di Ciurria: tuttavia, è ancora il Monza a venirne fuori col gol del vantaggio di Alvarez al 59simo. Al 66simo entra anche Colpani, con la partita che poi scivola verso la fine sul risultato di 1-0.