VIDEO - Cataldi si commuove per il regalo di compleanno di Bove. Il toccante abbraccio tra i due ex Fiorentina

Ieri Danilo Cataldi ha compiuto 31 anni e tra gli invitati alla festa di compleanno del classe ‘94 ex viola c’era anche un altro recente ex calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove.

La commozione di Cataldi

Bove ha regalato a Cataldi un quadro raffigurante un abbraccio tra i due, compagni di squadra alla Fiorentina, risalente a poco dopo le dimissioni dall'ospedale dell'ex Roma in seguito al malore con l'Inter. Un dono che ha fatto commuovere Cataldi, che è scoppiato in lacrime.

Il video