Di Chiara: "Il Parma è una squadra difficile da giudicare, la vittoria con l'Atalanta non è tutto. Parisi deve ritrovarsi"

Questo pomeriggio l'ex difensore di Fiorentina e Parma Alberto Di Chiara ha avuto modo di dire la sua sull'attuale situazione in casa viola, a solo 5 giorni dall'inizio del campionato. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Il mercato si deve ancora evolvere per molte squadre di Serie A, non solo per la Fiorentina. E’ chiaro che i viola non si può giudicare per quello che ha fatto in questo precampionato, questo perchè praticamente in campionato giocheranno tutt’altri giocatori. Anche il Parma è difficile da giudicare: sulla carta gioca assieme da tanto tempo, oltre che ad avere in rosa molti giocatori di qualità, ma va considerato che la Serie A non è la Serie B. Aveva dimostrato di essere un’ottima squadra già quando è venuta lo scorso anno a Firenze in Coppa Italia, ma al di la di tutti questi discorsi il calcio è molto difficile da prevedere: basta vedere che i Ducali sono stati eliminati in Coppa Italia, pochi giorni dopo averne rifilati 4 all’Atalanta”.

“Si pensava che la colpa della sua assenza fosse di Italiano, e invece non sembra cosi”

Ha poi analizzato la situazione di Fabiano Parisi: “Se penso a lui un po’ di delusione c’è: al suo arrivo tutti ci aspettavamo un altro tipo di giocatore, soprattutto qualcosa in piu. Lo scorso anno si è data la colpa ad italiano per spiegare il suo scarso impiego, avendolo utilizzato spesso anche fuori ruolo, ma anche adesso il terzino non sta facendo vedere cose stratosferiche. E’ un giocatore che sembra troppo leggero per reggere gli scontri con gl avversari, lo sapevamo gia ma ci aspettavamo che con la sua agilità potesse lasciare maggiormente il segno. Si deve un po ritrovare, ad Empoli aveva dimostrato di essere un giocatore all’altezza di certe partite”.

“De Gea farà bene alla Fiorentina, le sue condizioni non mi preoccupano”

Ha poi commentato l’arrivo di De Gea: “Quello dello spagnolo è un colpo di spessore, soprattuto per il passato che ha avuto. Le valutazioni andranno fatte anche in base a quello che è il presente, quindi immagino che l’anno e mezzo di sosta non hanno compromesso la sua forma fisica. Considerando anche che un giocatore della sua esperienza in uno spogliatoio come quello della Fiorentina fa molto comodo”.