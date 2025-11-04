Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato al canale You Tube Aura Sport, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina.

Le parole di Criscitiello

“Se ci limitiamo a considerare solo l'allenatore tra i problemi della Fiorentina stiamo sbagliando tutto. Hanno sbagliato completamente la costruzione della squadra a Firenze. La proprietà non ha grandi colpe se non non aver sostituito Barone dopo la sua morte. Se Ferrari faceva il responsabile della comunicazione, non può fare il numero 1”.

Colpe ai giocatori

“Pradè non è un uomo di calcio, ma di relazione. Goretti è un uomo di calcio, ma era abituato a Perugia e a un calcio minore. I calciatori sono i principali responsabili. Loro hanno giocato contro l'allenatore. Se Pioli gli chiedeva un sacrificio in più, loro non lo facevano. Con un curriculum come quello di Goretti, Barone non lo avrebbe mai preso a Firenze. Contro il Lecce a Firenze si è fotografato il non calcio. Pioli avrà colpe, ma i giocatori sono i principali responsabili".