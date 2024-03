La Nazione: Le quattro vittime di Terracciano

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "C'è il Maccabi Viola a caccia dell'eurorilancio".

Pagina 4

Qui leggiamo: “Viola, la chiamata dell’Europa Solidi e plasmati sugli avversari Maccabi, non soltanto Pierrot Occhio alle ripartenze ‘Greens’”. Sottotitolo: “Domani sera a Budapest l’andata degli ottavi. I match analyst: una squadra camaleontica”.

Pagina 5

Grande spazio per: “Queli che... ora mi rilancio Dallo sprint ai guai fisici Parisi, pendolino in panne E’ il momento di ripartire”. E inoltre: “Domani a Budapest potrebbe tornare dal primo minuto. E anche Nzola spera”. Di spalla il commento: “Paratone e non parole Le quattro ‘vittime’ di Pietro l’essenziale”. Dove le vittime sono i colleghi che ha relegato in panchina: Dragowski, Gollini, Sirigu e Christensen.