Il numero 10 della Fiorentina scalpita: pronto a rubare il posto da titolare a un ex Juve. Scaloni ha deciso

La Nazionale Argentina campione del Mondo inizia il suo cammino per le qualificazioni sudamericane verso i Mondiali del 2026. Nel primo appuntamento ospiterà l’Ecuador questa notte alle 2 italiane. Per la sfida, il ct Scaloni sembra aver già preso le proprie decisioni sulla formazione da mandare in campo. La grande novità, secondo TyC Sports, sarà la presenza da titolare di Nicolas Gonzalez.

Il ct dell’Albiceleste lascerà Ángel Di María fuori dall’undici di partenza, per fare spazio al numero 10 della Fiorentina. L’Argentina dovrebbe giocare con un 4-4-2, con Gonzalez che agirà a tutta fascia.