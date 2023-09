Anche la viola Boquete accusa Rubiales: "Di notte eravamo costrette a lasciare la porta aperta"

Dopo la denuncia presentata da Jennifer Hermoso nei confronti del presidente della RFEF Luis Rubiales, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta per far luce su "più di un decennio di sessismo, patriarcato e abusi a tutti i livelli nei confronti delle donne nel sistema calcio spagnolo". Vero Boquete, ex capitano della nazionale e calciatrice della Fiorentina è fra le decine di donne intervistate e hanno tutte condannato il trattamento umiliante che hanno ricevuto da Luis Rubiales e dagli ex allenatori Jorge Vilda e Ignacio Quereda.

Vero Boquete ha detto che tra il 2015 e il 2017 l'allora allenatore Jorge Vilda ha avuto un comportamento molto particolare nei confronti delle calciatrici: voleva che fossero sempre "dove poteva vederle" e decideva anche dove dovevano sedersi durante i pasti. Inoltre, chiedeva di "lasciare le porte aperte di notte in modo da poter assicurarsi che tutte fossero a letto".