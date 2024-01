Luca Percassi: "Sarà durissima contro la Fiorentina in Coppa Italia. Come chiudere il mercato? I big non si toccano"

Tra le competizioni rimaste da giocare, la Fiorentina ha in programma un importante doppio appuntamento di Coppa Italia, contro l'Atalanta in semifinale. A tal proposito, l'amministratore delegato del club nerazzurro Luca Percassi ne ha parlato al Corriere di Bergamo: “Sarà una partita difficilissima, contro la Fiorentina. Non c'è dubbio. Ora la testa, comunque, è al campionato e mancano più di due mesi”.

“Non si toccano i big”

Sul mercato nerazzurro: “Come terminare? I big non si vendono e se dovesse presentarsi un'occasione per migliorarci ancora, siamo pronti a coglierla. Il mercato sta diventando sempre più costoso e complicato”.