Cherubini: "Sohm verrà fuori alla lunga, deve solo ambientarsi alla Fiorentina. Bernabé? Ci sono arrivate tante richieste..."

A margine di un convegno tenutosi a Tolentino, l'AD del Parma Federico Cherubini ha parlato fra le altre di Simon Sohm, passato quest'estate alla Fiorentina. Un giocatore che per il momento non sta rispettando le aspettative. Su Sohm sentiamo cosa ne pensa Cherubini (da TuttoMercatoWeb.com):

“Vedrete poi…”

“Non so cosa stia succedendo alla Fiorentina ma dico solo che stiamo parlando di un grande professionista. È un ottimo calciatore e sono convinto che alla lunga verrà fuori, dando il suo contributo".

“Ci scommetterei”

“Potrei scommettere sul fatto che anche quest'anno avrà un ottimo rendimento, quando si cambia è normale doversi ambientarsi”.

E Bernabé invece?

"Ci sono arrivate tante richieste, ma considerando le altre cessioni abbiamo deciso di tenerlo. Avrà le sue opportunità in futuro”.