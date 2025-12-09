Corriere dello Sport-Stadio: Fuga dalla realtà

Il Corriere dello Sport in edicola oggi approfondisce le questione legate alla profonda crisi della Fiorentina, a partire dal proprio allenatore Paolo Vanoli.

Prima pagina

“Manca Vanoli” scrive infatti nel titolo principale della prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio, che prosegue nell'occhiello scrivendo “Sotto esame” e infine nel sottotitolo “Due punti in quattro partite. Si gioca la Fiorentina”.

Pagine 22-23

Sempre Vanoli al centro delle attenzioni del Corriere dello Sport che nelle pagine interne intitola: “Qualcosa non è cambiato” e ancora “Un mese di Vanoli ma la Fiorentina è ferma a Pioli”. Di spalla un pezzo con un titolo che sintetizza bene la situazione in casa viola: “Fuga dalla realtà”. Nella pagina seguente un'intervista ad un mental coach che analizza le problematiche di carattere e fiducia dei viola: “Ripartire da zero, un Ubra aiuterebbe”.