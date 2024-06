Sfuma un'ipotesi dall'estero per la Fiorentina. Rui Costa rinforza l'attacco del Benfica, Cabral ora ha concorrenza

Tra le opzioni per l'attacco della Fiorentina del futuro, c'è anche qualche nome dall'estero come alternative dei più quotati Lucca e Retegui. Una delle possibili alternative dal campionato olandese è da depennare dalla lista viola.

Ecco dove andrà Pavlidis

Vangelis Pavlidis, prolifico centravanti dell'AZ Alkmaar, lascerà l'Eredivisie ma non raggiungerà la Serie A nonostante l'interesse mostrato dalla Fiorentina e dal Bologna di Vincenzo Italiano nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, è tutto fatto per il suo passaggio al Benfica e si attende solo l'ufficialità. Rui Costa, così, si garantisce una valida alternativa a Cabral, che nel primo anno in Portogallo ha faticato molto.