La Nazione: Pavlidis e Mateta, ecco le alternative a Retegui

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, ecco il titolo sulla Fiorentina: "Si cerca l'intesa con il Genoa per Retegui".

Pagina 4

Grande spazio al mercato: “Retegui, tentativi d’intesa Ma il Genoa non molla”. Sottotitolo: “La valutazione resta sempre alta, si prova a lavorare sulla parte fissa e sui bonus Restano valide le alternative Pavlidis, ma il Benfica è in pressing. E Mateta”. In taglio basso: “La difficile estate di Nzola, un anno dopo”. Ovvero: “Da bomber desiderato soprattutto da Italiano, ad attaccante sul piede di partenza. Senza una meta”.

Pagina 5

E' il momento dei ritorni: “Quelli che... rientrano a casa Da Bianco a Distefano”. Sottotitolo: “Tanti i giovani che Palladino ha intenzione di valutare in ottica prima squadra Anche Pierozzi potrebbe guadagnarsi la possibilità di rimanere in viola”. Infine di spalla: “Ferrari torna sul Franchi ”Situazione paradossale".